Gemeente erkent VNJ niet als officiële jeugdbeweging Michiel Elinckx

03 januari 2019

14u51 0 Lennik De Lennikse afdeling van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) wordt voorlopig niet erkend door het gemeentebestuur als officiële jeugdbeweging. Volgens schepen Johan Limbourg (Open VLD) voldoet VNJ niet aan enkele voorwaarden.

Begin september organiseerde VNJ zijn eerste activiteiten binnen Lennik. Enkele jongeren wil een nieuwe, lokale afdeling uit de grond stampen. Daarvoor had de leiding een lap grond langs de Slagvijver uitgekozen als thuisbasis voor de jeugdbeweging. Maar de oprichting van VNJ Lennik verliep niet zonder slag of stoot. Hun lokalen kregen twee keer vandalen over de vloer. En nu krijgt het ook slecht nieuws van de gemeente Lennik. Het schepencollege erkent VNJ niet als officiële jeugdbeweging. “Omdat ze niet voldoen aan enkele voorwaarden”, zegt schepen Limbourg. “Zo komt er slechts een lid uit Lennik, de rest van de groep komt uit andere regio’s - zoals Jette en omstreken. Het kan niet de bedoeling zijn dat de gemeente subsidies geeft aan een vereniging waar amper Lennikenaren inzitten. Daarnaast is de hoofdzetel van VNJ niet in Lennik gelegen. Dat is ook een struikelblok.” De niet-erkenning heeft geen grote gevolgen. VNJ mag zijn activiteiten blijven uitvoeren op Lenniks grondgebied. “Ze komen enkel niet in aanmerking voor gemeentelijke subsidies. Als die voorwaarden wel ingevuld geraken, kan er een nieuwe aanvraag ingediend worden.”

Afwachten met reactie

VNJ wil voorlopig geen grote uitspraken doen over de beslissing van het schepencollege. Diederik Aelbrecht, lid van het jongerensteuncomité van VNJ, wil eerst samenzitten met schepen Limbourg. “We hebben zelf navraag gedaan, waaruit blijkt dat de gemeente ons niet erkent als officiële jeugdbeweging. We zullen deze situatie verder bekijken, maar willen vooral eerst rond tafel zitten met schepen Limbourg. Tot dan willen we geen verder commentaar geven.” VNJ kan wel naar de zittingen blijven komen van de jeugdraad en andere gemeentelijke comités.