Gemeente bekijkt steun voor vliegwet 06 maart 2018

Burgemeester Irina De Knop (Open Vld) wil haar steun aan de elf Vlaams-Brabantse gemeenten, die een federale vliegwet willen, vooralsnog niet uitspreken. De Knop wil zich meer informeren over de problematiek. "Daarnaast zijn er nog veel vragen over de draagwijdte van de actie", zegt de burgemeester. "Heeft onze provincie meer last van vliegroutes door de geluidsproblematiek in Brussel? Het staat wel vast dat er het best een evenwichtig spreidingsplan uitgewerkt wordt. Een federale vliegwet mag er ook zeker komen. Maar of Lennik zich moet aansluiten bij de elf gemeenten, is verre van duidelijk. We willen alles eerst analyseren voor we een besluit nemen." (MEN)