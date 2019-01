Geluidsmuur en luifels moeten voor privacy buren zorgen 't Rakkertje stelt aangepaste bouwplannen voor Michiel Elinckx

15 januari 2019

18u45 0 Lennik De gemeente Lennik heeft zijn aangepaste plannen voorgesteld voor de nieuwbouw van gemeenteschool ‘t Rakkertje tijdens een infomarkt. Concreet komt er een geluidsmuur tegen de kant van de huizen. Samen met de plaatsing van luifels moet dat voor de privacy zorgen van de buren.

Ouders en buurtbewoners werden deze avond uitgenodigd om de aangepaste plannen in te kijken. Het bouwdossier van ‘t Rakkertje zit letterlijk muurvast. Momenteel telt de basisschool nog twee afdelingen: eentje langs de Assesteenweg en eentje in de Hendrik Ghijselenstraat. Bedoeling is dat die laatste afdeling ook ondergebracht wordt langs de Assesteenweg - eens de nieuwbouw er staat, natuurlijk. Het gaat om een project ter waarde van 1,5 miljoen euro dat drie klaslokalen, een sportzaal en kantoren omvat. In december 2017 verkreeg de gemeente Lennik een bouwvergunning, waardoor de bouw gestart kon worden. Maar drie maanden later werd alles stilgelegd. Een buurtbewoners was naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen gestapt en kreeg gelijk. Hij was het niet eens met de bouwplannen. Enerzijds zouden de nieuwe lokalen de privacy van de buurtbewoners schaden, anderzijds was er een mobiliteitsprobleem.

Kleinere gebouwen

De voorbije maanden stelde het gemeentebestuur een bemiddelaar aan en ging het rond tafel zitten met de buren. De bemiddeling is nog altijd aan de gang, maar toch komt het bestuur nu naar buiten met aangepaste plannen. “De voornaamst hinder voor de buren was de inkijk van de school in hun woning”, zegt onderwijsschepen Johan Limbourg (LB). “Dat willen we voorkomen met verschillende maatregelen. De hoogte van het gebouw wordt naar vier meter gebracht. Klaslokalen moeten normaal 3 meter hoog zijn, maar we krijgen uitzonderlijk toestemming om ze 2,60 meter groot te bouwen. Om de privacy van de buren te respecteren, zullen er luifels tegen de ruiten van de klaslokalen komen. Zo kunnen de kinderen niet in de tuin van de buren kijken. Tot slot wordt er een geluidsmuur gebouwd tegen de perceelgrens, waardoor de overlast tot een minimum beperkt zal worden.” Het openbaar onderzoek eindigt deze week. Daarna zal het bestuur een nieuw standpunt innemen in het dossier. “We willen terug een overeenkomst vinden met de buren. Zo kunnen we misschien eindelijk eens landen in dit dossier. Een streefdatum? Dat is erg moeilijk te zeggen. In het allerbeste geval kunnen de bouwwerken begin volgend schooljaar af geraken. Maar dan mag er niets mislopen. We willen terug de buren door een deur geraken en een doorstart maken in de bouwwerken.”

Ideeënmarkt

Naast de aanpassing in de bouwplannen organiseert het gemeentebestuur ook een ideeënmarkt. Met zo’n brainstormsessie willen ze mobiliteit rond de school verbeteren. “Is het bijbouwen van extra parkeerplaatsen wel een goed idee”, vraagt Dirk De Loecker van studiebureau Plan-Plus zich af. “Dat is wat ouders en kinderen zich moeten afvragen. Met enkele maatregelen - zoals de invoering van een fietsstraat - kunnen we fietsers en voetgangers stimuleren. Ouders willen hun kinderen afzetten aan de schoolpoort, maar van dat idee moeten we af. ‘t Rakkertje ligt aan een drukke gewestweg. Het verkeer kunnen we niet doen verdwijnen, dus moeten we zelf een mentaliteitswijziging doorvoeren. Daarom bevragen we de ouders en buurtbewoners over de mobiliteitsproblematiek rond de school. Hopelijk vloeien er veel ideeën uit die we in de praktijk kunnen uitvoeren.”