Geflitst aan 101 km/u in Gustaaf Van der Steenstraat Tom Vierendeels

08 januari 2019

11u11 0 Lennik Een man die in september 2017 om 9.30 uur geflitst werd aan 101 kilometer per uur in de Gustaaf Van der Steenstraat verscheen maandag voor de Halse politierechtbank. “Die snelheid verdient geen felicitaties van de jury”, liet de rechter zich ontvallen.

De man gaf aan verward te zijn “omdat er vroeger nog 90 km/u gereden mocht worden”. De rechter merkte op dat dit dan toch wel heel lang geleden moet zijn. De man liep in het verleden nog een veroordeling op, maar die dateert van 2010. De rechter sprak een boete van 800 euro uit, waarvan de helft met uitstel. De hardrijder kreeg eveneens een rijverbod van een maand opgelegd, maar mag door zijn job als trucker wel zijn C en CE behouden in die periode.