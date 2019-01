Geen Basic-Fit, wel nieuwe kledingzaak langs Ninoofsesteenweg Michiel Elinckx

15 januari 2019

12u19 0 Lennik Binnenkort opent Fashion Store een nieuwe vestiging in Eizeringen langs de Ninoofsesteenweg.

Fitnessketen Basic-Fit wilde eerst intrek nemen in het pand langs de Ninoofsesteenweg, maar de omwonenden waren tegen de plannen. Ook het gemeentebestuur was geen voorstander van de komst van Basic-Fit. Zo werd de stedenbouwkundige vergunning telkens geweigerd. Vooral op vlak van mobiliteit waren er verschillende twistpunten tussen het college en de fitnessketen. Nadat Basic-Fit bot ving bij de provincie Vlaams-Brabant, trok het de stekker uit het project. Het winkelpand stond nadien meer dan een jaar leeg, maar daar komt nu verandering in. Binnenkort opent Fashion Store zijn zevende vestiging in Eizeringen. Momenteel zijn de werken binnen het pand volop aan de gang. Wanneer de nieuwe kledingwinkel zijn deuren opent, is nog niet geweten.