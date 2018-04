Geen Basic-Fit langs Ninoofsesteenweg 05 april 2018

02u25 0 Lennik Basic-Fit heeft ook in beroep geen groen licht gekregen voor een vestiging langs de Ninoofsesteenweg. Het gemeentebestuur ketste de vraag eerder al af en krijgt nu gelijk van de provincie.

De fitnessketen wilde een vestiging uitbouwen in een leegstaand pand ter hoogte van het kruispunt met de Assesteenweg. Om wettelijk in orde te zijn, diende Basic-Fit een aanvraag in voor een bestemmingswijziging van de stedenbouwkundige vergunning. Maar die aanvraag werd afgekeurd door de gemeente Lennik. De keten trok vervolgens naar de provinciale deputatie, maar ving ook daar bot.





Te kleine parking

"Het is goed dat de provincie ons oordeel volgt", reageert schepen voor Ruimtelijke Ordening Heidi Elpers (CD&V). "Vooral op het vlak van mobiliteit was er een groot probleem. Zo'n fitnesszaak langs een drukke steenweg zou gegarandeerd problemen veroorzaken. De parking was bijvoorbeeld veel te klein. Basic-Fit gaf in het dossier aan dat veel klanten met het openbaar vervoer zouden komen, maar daar geloofden wij niet in."





Ook buurt was tegen

Ook de buurtbewoners waren tegen de komst van de fitnesszaak, die zou grenzen aan een woonwijk in het centrum van Eizeringen. "Dat protest heeft niets met onze beslissing te maken", klinkt het nog bij de gemeente. "Wij hebben objectief naar het dossier gekeken en geoordeeld dat er een mobiliteitsprobleem was." Schepen Elpers benadrukt ook dat het leegstaande pand wel geschikt is voor andere handelsactiviteiten, zoals een kledingzaak of supermarkt. Het gebouw kan gehuurd of gekocht worden. (MEN)