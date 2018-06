Gedaan met grote trucks in kleine straten BESCHUTTE WERKPLAATS PAKT MOBILITEITSKNOOP ZELF AAN MICHIEL ELINCKX

28 juni 2018

02u25 0 Lennik Bredere wegen óf een nieuwe ingang die gedeeld wordt met andere bedrijven. Dat zijn de twee opties die de Beschuttende Werkplaats Pajottenland op tafel legt om de mobiliteitsknoop in Eizeringen te ontwarren. Want daar zijn de straten nu echt te klein geworden voor de vele leveranciers.

De beschutte werkplaats in Eizeringen telt 130 werknemers. De site werd in de jaren 70 uitgebouwd in het centrum van de gemeente, maar vooral de laatste jaren zijn er heel wat problemen met de vele leveranciers: hun vrachtwagens moeten noodgedwongen door de kleine straatjes laveren.





De directie van de beschutte werkplaats trok zelf aan de alarmbel en bracht alle betrokken partijen, van buurtbewoners tot personeel, in januari samen om na te denken over de problematiek. In de voorbije maanden werden verschillende workshops georganiseerd om alle ideeën op een rijtje te krijgen. En vijf maanden later liggen enkele oplossingen op tafel. "Mobiliteit is de grootste zorg van de omwonenden", zegt Jan De Kegel, directeur van de beschutte werkplaats. "En dat is niet onterecht. De toegangswegen zijn smal en ook op andere vlakken niet aangepast aan zwaar vervoer. Daarom is er een eerste optie om de Luitenant Jacopsstraat en de Molenstraat te verbreden. Samen met de gemeente Lennik willen we dan enkele aanpassingen doorvoeren. Zo is het noodzakelijk om enkele uitwijkstroken te voorzien. En de zichtbaarheid in de bochten moet beter."





Via de Assesteenweg

Er is ook een tweede mogelijkheid om de vrachtwagens om te leiden. Langs de Assesteenweg - de beschutte werkplaats ligt aan de achterzijde van die drukke baan - zijn enkele bedrijven gevestigd die willen uitbreiden en meteen ook een gezamenlijke ingang willen creëren. "We voeren momenteel gesprekken om die ingang zelf ook te gebruiken", aldus De Kegel. "Of we tot een akkoord zullen komen, is niet zeker. Maar deze oplossing geniet wel onze voorkeur. Als die weg er komt, moeten de vrachtwagens niet langer door het centrum van Eizeringen. Via de Assesteenweg staan ze vrijwel meteen op onze site. Het zou een win-win zijn."





Welke optie het wordt en ook wanneer die dan uitgevoerd zal worden, is nog niet duidelijk. Maar eens de mobiliteitsknoop ontward is, kan ook de beschutte werkplaats zelf met de uitbreiding van de site beginnen. Tegen 2020 zou een deel van de gebouwen vernieuwd moeten worden. "Maar voor we dat doen, moeten we natuurlijk weten welke toegangswegen onze leveranciers zullen gebruiken", klinkt het nog. "Dan kunnen we onze laadkades bijvoorbeeld aan de achterkant van ons bedrijf plaatsen. Daarnaast willen we ook de zichtbaarheid van onze gebouwen beperken. Zo is het nodig om wat groen te planten op onze site. Dat maakt het aantrekkelijk voor ons en de buren."