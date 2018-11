Frey Van der Haegen stelt tentoon in gemeentehuis Michiel Elinckx

07 november 2018

18u17 0 Lennik In het gemeentehuis van Lennik hangen er tot december kunstwerken van Frey Van der Haegen.

Centraal thema van de expositie is ‘De Groote Oorlog’. De werken zijn verdeeld per onderwerp. Op iedere verdieping is een ander thema te bezichtigen. In zijn meeste werken staat de mens centraal. “Daar voel ik mij als schilder tevreden bij”, aldus Van der Haegen. “Nu, met als thema De Groote Oorlog, voelt het wel wat anders. Met mijn 68 lentes heb ik gelukkig niets van de oorlog gemerkt. Wel door de verhalen van ouders, grootouders en de hedendaagse media Laat kunst een dam van troost en verzet bouwen tegen zoveel menselijke verspilling.” De werken zijn eveneens te koop. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via frey.vanderhaegen@telenet.be. De werken zijn te zien tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.