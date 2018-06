Frans Luckxstraat gaat dicht voor wegenwerken 13 juni 2018

De werken in het kader van de heraanleg van het fietspad in de Frans van der Steenstraat en Frans Luckxstraat in Lennik zijn de derde fase ingegaan. Dat houdt in dat het kruispunt van beide straten nu opgebroken en heraangelegd wordt. De Frans Luckxstraat wordt hierbij in de richting van Gooik volledig afgesloten vanaf het kruispunt. De bestaande omleidingen blijven behouden. (MEN)