Frans en Liliane vieren diamant 02 augustus 2018

Frans Musch (83) en Liliane Macoir (83) uit de Frans Devoghellaan hebben onlangs hun diamanten huwelijk gevierd. Ze leerden elkaar kennen tijdens de allereerste Halfoogstfeesten in Bellingen, maar werden pas weken later een koppel tijdens een kermis in Pepingen. Frans werkte in industriële lijmen en nam nadien de Belgische tak van het bedrijf over. Liliane werkte als directiesecretaresse bij l'Oréal en nadien bij Frans in de zaak. Frans is al 72 jaar duivenmelker. Hij schreef ook wekelijks verschillende bladzijden in het weekblad 'De Reisduif'. Liliane was 58 jaar turnster bij 'licht en lenig'. Het gezin groeide met de kinderen Joël en Chantal en de kleinkinderen Jaro, Deborah en Janyck. Chantal is OCMW secretaris in Lennik.





(SMH)