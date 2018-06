Frans en Gabrielle vierden hun diamanten huwelijk 13 juni 2018

02u44 0

Franciscus Massagé (85) en Gabrielle Pasteleurs (84) uit de Busingenstraat in Lennik vierden in rusthuis 'Eyckenborch' in Gooik hun diamanten huwelijk. Frans was soldaat en ging uit op de kermis van Schepdaal. Toen hij zijn roes uitsliep onder de kersenboom, gooide Gabrielle met steentjes. Even later op het kermisbal werden ze een koppel. Frans werkte 43 jaar bij de Atoma-schriftjes en eindigde er als meestergast. Voor de firma trok hij een tijdje naar Canada. Gabrielle begon als naaister en werd dan oppas in de rijksschool in Lennik. Ze waren lid van KVLV en Okra. Frans was ook bezieler van de zwemclub van Lennik. Nu bezoekt hij dagelijks Gabrielle in het rustoord. Het gezin groeide met de kinderen Marc en Patricia, de kleinkinderen Robin, Lynn, Lukas en Fien en achterkleinkind Elisa.





(SMH)