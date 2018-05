Frans Devoghellaan donderdag weer open 15 mei 2018

De Frans Devoghellaan zal komende donderdag weer volledig opengesteld worden voor het verkeer. Op 12 april ging de straat dicht nadat er een zinkgat in het asfalt opgedoken was. Oorzaak was een lek in de waterleiding. Alles werd intussen hersteld en de werfput is weer opgevuld. In de komende dagen wordt er nog geasfalteerd. (MEN)