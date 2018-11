Fotografencollectief 'De Pajot' houdt tentoonstelling Michiel Elinckx

15u44 0 Lennik

De Lennikse fotoclub – beter gekend als het Fotografencollectief De Pajot – bestaat negen jaar. Dat wordt op een passende wijze gevierd met een fototentoonstelling in de zittingzaal van het vredegerecht in de Algoetstraat. Bijkomend is een aparte mini-tentoonstelling met als thema ‘Het Brabantse trekpaard’. De Lennikse fotoclub wil het paardenras letterlijk ‘in the picture’ zetten. De tentoonstelling vindt plaats op een boogscheut van de jaarmarkt. Toegang is gratis. Vrijdag opent de tentoonstelling om 20 uur, zaterdag en zondag zijn de deuren open van 10 uur tot 18 uur. Wie meer wil weten over de Lennikse fotoclub, kan een mail sturen naar info@fotoclublennik.be.