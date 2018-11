Fopspeen hangen in tuttenboom Michiel Elinckx

19 november 2018

14u40 1 Lennik Op zaterdag 24 november kunnen kinderen naar de geboorteboomgaard van Den Bleek komen om hun fopspeen in de tuttenboom te hangen.

Kinderen die klaar zijn om verder te gaan zonder tutje, kunnen hun fopspeen symbolisch in een tuttenboom hangen. In de plaats krijgen ze een leuk cadeautje. Kinderen die het wat moeilijk hebben, krijgen hulp van Sinterklaas en Zwarte Piet. Om 13 uur mogen kinderen langskomen in de geboorteboomgaard. Wie meer info wil, kan terecht op www.tuttenboom.be.