Fietser aangereden op fietspad 09 februari 2018

02u41 2

Een fietser is woensdagnamiddag gewond geraakt bij een ongeval op het kruispunt van de Joseph Van den Bosschestraat met de Zwartenbroekstraat. Het slachtoffer werd rond 16.50 uur op het fietspad aangereden door een personenwagen, maar hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De fietser werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. De politie kwam ter plaatse om vaststellingen te doen.