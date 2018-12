Erfgoedraad start met opmaak inventarislijst waardevolle gebouwen Michiel Elinckx

07 december 2018

17u07 0 Lennik De Lennikse erfgoedraad heeft de opdracht gekregen van het schepencollege om een inventarislijst op te stellen van waardevolle gebouwen. Met die lijst wil de gemeente Lennik een beter overzicht krijgen van historische gebouwen.

Afgelopen zomer ontstond er nog heisa rond de mogelijke sloop van Huis Langendries, een Engelse cottagewoning in de Frans Devoghellaan. De Lennikse erfgoedraad gaf een negatief advies voor een sloop, maar de gemeente Lennik gaf toch groen licht. Na protest van de buurtbewoners en een uitspraak van de deputatie werd de sloopvergunning ingetrokken. Om zo’n toestanden te vermijden, gaf het schepencollege de opdracht aan de Lennikse erfgoedraad om een inventaris op te maken van waardevolle gebouwen. “De huidige inventaris dateert van de jaren ‘70", zegt Herman Cornelis, voorzitter van de Lennikse erfgoedraad. “Vooral de gebouwen uit de negentiende en twintigste eeuw ontbreken in die lijst. Daar moet verandering inkomen.” De erfgoedraad vroeg al in 2013 voor een nieuwe lijst, maar pas in juli kreeg het groen licht. Doordat in januari een nieuwe erfgoedraad gevormd wordt, kan de vorming van de lijst nog even duren. “Want het is geen simpele klus”, aldus Cornelis. “Een volledig team moet de gebouwen quoteren. Een individu kan niet enkel een score geven, daar moeten meerdere mensen over oordelen. Niet enkel gebouwen komen in de lijst, ook een muurkapel of oude waterpomp komen in aanmerking.”

Niet-bindende lijst

De nieuwe inventarislijst moet een leidraad vormen voor het gemeentebestuur. “Maar het is niet-bindend”, aldus Cornelis. “We kunnen met deze lijst niets afdwingen. Toch zal het een erg waardevol project zijn voor onze gemeente.” De Lenniks erfgoedraad zal via een sjabloon van de provincie Vlaams-Brabant de waardevolle gebouwen oplijsten.

