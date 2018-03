Eerstesteenlegging voor nieuwe zorgcampus VZW ZONNELIED WIL NIEUWBOUW IN 2020 IN GEBRUIK NEMEN MICHIEL ELINCKX

19 maart 2018

02u25 0 Lennik Zondagmiddag werd de symbolische eerste steen gelegd van de nieuwe campus van vzw Zonnelied, een centrum dat mensen met een handicap begeleidt. In het hartje van Eizeringen komt een gloednieuw zorgcomplex voor 38 zorgbehoevenden.

Zonnelied biedt ondersteuning aan vierhonderd mensen, verdeeld over vestigingen in Merchtem, Opwijk, Tollembeek, Roosdaal en Eizeringen. In die laatste gemeente wordt de vestiging nu grondig uitgebreid. Er komt een nieuwe, apart campus met 38 plaatsen. Gisterenmiddag werd het symbolische startschot gegeven voor de bouw van het centrum met een eerstesteenlegging. Onder meer burgemeester Irina De Knop (Open VLD) en provinciaal gedeputeerde Tom Dehaene waren van de partij.





Grote stap

Voor Zonnelied is de bouw van een nieuwe campus een grote stap. "Het complex komt er naast onze huidige gebouwen langs de Frans Baetensstraat", zegt Ann Claessens, diensthoofd zorg van Zonnelied. "In de campus is er plaats voor 38 mensen met hogere zorgnood. De extra plaatsen zijn zeker nodig. Er is veel vraag naar opvang voor mensen met een beperking. Daarnaast is het erg belangrijk dat onze inwoners in een landelijke omgeving kunnen verblijven. De nieuwe campus zal een oase van rust zijn. Onze bewoners zullen genieten van de prachtige fauna en flora. Dat is een van de grote troeven. We willen onder meer een aparte tuin inrichten waar iedereen kan genieten van de stilte. De architecten hielden rekening met verschillende initiatieven om de campus nog aantrekkelijker te maken." Het zorgcomplex moet tegen het einde van 2020 gebruiksklaar zijn. Het totale kostenplaatje bedraagt ongeveer 2 miljoen euro. 25 personeelsleden zullen er aan de slag gaan.





De nieuwe campus wordt op gejuich onthaald, maar niet bij iedereen. Omwonenden maakten zich zorgen over het krimpend aantal parkeerplaatsen. Daarnaast plant de Beschuttende Werkplaats Pajottenland - op een boogscheut van de gebouwen van Zonnelied - een uitbreiding in het centrum van Eizeringen. Inwoners vrezen dat het pittoreske dorp zijn landelijke karakter zal verliezen.





"Die vrees is ongegrond", aldus Claessens. "We zaten al samen met de buurtbewoners. Het aantal parkeerplaatsen blijft hetzelfde. De personeelsleden van Zonnelied vzw krijg eigen parkeerplaatsen om de campus. Daarnaast zal de hinder minimaal zijn."





"Rond de campus is het niet zo druk. Auto's rijden er soms af en aan, maar erg veel activiteit is er meestal niet. Eizeringen is en blijft een rustig dorpje met heel veel charme."