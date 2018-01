Eddy Warrand trekt LEF-lijst 30 januari 2018

02u39 0

Voormalig schepen Eddy Warrand wordt de lijsttrekker van LEF. Met die partij mikt hij op een zetel in de gemeenteraad. Wie de lijst nog zal vervoegen, wordt in de komende maanden bekendgemaakt. Warrand was tussen 2000 en 2012 schepen in Lennik. Na een ruzie met zijn voormalige partij Open Vld richtte hij LEF op. (MEN)