Droogte bedreigt aftrap voetbalseizoen SPORTVELDEN ONBESPEELBAAR DOOR HITTE EN SPROEIVERBOD MICHIEL ELINCKX WIM DE SMET

20 juli 2018

02u34 0 Lennik De aanhoudende droogte en een verbod op het sproeien van sportvelden, veroorzaakt ergernis bij voetbalclubs. De start van het nieuwe seizoen komt eraan, maar veel velden liggen er intussen verdord bij. "Ons veld is onbespeelbaar", zegt Rik Verhavert van Eendracht Hekelgem.

De zomerhitte, die nu al meer dan een maand aanhoudt, droogt zowat alle sportvelden uit tot gele stoppelvelden. Bij Eendracht Hekelgem zitten ze met de handen in het haar. Het voetbalveld werd eind mei bijgezaaid door een professionele firma. "En wij hebben het veld nadien altijd met water besproeid", zegt Rik Verhavert. "Maar sinds 28 juni hebben we, door de waterschaarste, een verbod gekregen om het veld nog te besproeien. En omdat het sindsdien ook niet meer regende, is de grasmat helemaal uitgedroogd. Alleen enkele harde stoppels en onkruid houden we nog over. Daar gaat onze prachtige grasmat."





Risico op blessures

Volgens Verhavert is het veld ook helemaal niet bespeelbaar. "Als we hier voetbalschoenen met studs op toelaten, worden de graszoden vertrappeld", luidt het. "Spelers die vallen, kunnen zich ook lelijk bezeren. De ondergrond lijkt wel beton en de verdorde stoppels kunnen snijwonden veroorzaken. Woensdagavond hadden we de eerste training van het seizoen. Die kon hier niet doorgaan. Gelukkig konden we gebruik maken van het synthetisch voetbalveld van de buren in Teralfene."





Claude Matelier (83) is al bijna 50 jaar als vrijwilliger aan de slag bij Hekelgem, maar dit maakte hij nooit eerder mee. "Dit is een catastrofe", zegt hij. "De bekerwedstrijden, die in het eerste weekend van augustus beginnen, kunnen we al vergeten. Op dit veld kan niet gevoetbald worden. En de komende weken gaat het nog warmer worden."





Bij KFC Lennik zitten ze met een gelijkaardig probleem. "Ook wij kunnen geen bekerwedstrijden spelen", zegt secretaris Eddy Chrispeels. "We zoeken nu naar een alternatief, een kunstgrasveld of een zaal, om uit te wijken. Als deze temperaturen blijven aanhouden, moet de voetbalbond de bekerwedstrijden afschaffen of uitstellen. Hier is echt geen oplossing voor."





Bij het Provinciaal Comité Brabant van de voetbalbond weten ze evenmin wat er moet gebeuren. "Ik maak 18 jaar deel uit van het comité en het is de eerste keer dat ik dit zie", zegt voorzitter Luc Verdood. "We komen volgende week samen om te bekijken wat we kunnen doen."





Hopen op regen

Het sproeiverbod blijft intussen van kracht. "Wij volgen de aanbevelingen van de provinciegouverneur", zegt burgemeester Walter De Donder (CD&V) van Affligem. "Eerder hebben we ook de carwash van de scouts al verboden. We kunnen alleen maar hopen dat het opnieuw eens regent en dat de code geel wordt opgeheven zodat er opnieuw gesproeid kan worden. In dat geval kan het gras zich snel herstellen."