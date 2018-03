Dieven stelen geld van parkeerautomaten 16 maart 2018

Onbekenden zijn woensdag aan de haal gegaan met een som geld door het openbreken van drie parkeerautomaten aan de Alfred Algoetstraat. De dieven boorden een gaatje in de automaten om zo aan het geld te geraken. De politie probeert de daders te identificeren via camerabeelden. Hoeveel geld ze exact hebben meegenomen, is nog niet bekend. (MEN)