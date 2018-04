Dieven op pad 04 april 2018

02u36 0

Dieven waren afgelopen weekend op pad in Lennik. In de Schapenstraat drongen ze een woning binnen, al is het niet duidelijk of er ook iets gestolen werd. In de Frans Baetensstraat, even verderop, werd een tweede inbraak gepleegd. Hier sloegen de daders een raam in. Ook hier is het niet duidelijk of er een buit was. (TVP)