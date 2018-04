Dief steelt sigaretten 04 april 2018

02u36 0

In het Okay-filiaal in de Kroonstraat is een dief zaterdag omstreeks 10.30 uur aan de haal gegaan met zeven pakjes sigaretten. De dader is gekend, maar het is niet duidelijk of hij ter plaatse tegengehouden kon worden. (TVP)