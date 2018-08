Dekenijtuin krijgt drie totempalen 29 augustus 2018

Amateurkunstenares Michelle Lermusiau heeft haar nieuw kunstwerk voorgesteld in de Dekenijtuin. Voortaan staan er drie totempalen in het grasperk. Lermusiau stelde vorig jaar, samen met andere kunstenaars, enkele werken voor in de Dekenij. "De totems symboliseren creativiteit", aldus Lermusiau. "Tijdens de tentoonstelling kwamen er heel wat positieve reacties op het werk met de totems. Afgelopen zomer vroeg het gemeentebestuur om het werk permanent in de Dekenijtuin te plaatsen. Het is een hele eer om, als Lennikenaar, hier met een werk te staan." De totempalen kunnen alle weersomstandigheden doorstaan. Vorige week werd het graffiti-kunstwerk van Koen Deweerdt eveneens afgewerkt. De herinrichting is dus zo goed als rond. (MEN)