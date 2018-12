Debietmeetcampagne gestart in Lennik Michiel Elinckx

14 december 2018

19u24 1 Lennik Aquafin en de gemeente Lennik lanceren een debietmeetcampagne. Op verschillende plaatsen worden in inspectieputten van het rioleringsstelsel monitors geplaatst.

De vergaarde informatie helpt om nieuwe riolering te ontwerpen en knelpunten in kaart te brengen en op te lossen. De monitors meten automatisch en continu de waterpeil- en debietgegevens. Bijkomend worden 3 pluviometers geplaatst, verspreid over het grondgebied van Lennik. Deze pluviometers meten de effectief gevallen neerslag. Een meetperiode duurt gemiddeld vijf weken en kan eventueel verlengd worden als er onvoldoende neerslag gevallen is.