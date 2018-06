De zomer in met drie Dolle Dagen 29 juni 2018

Lennik Een schlagerfestival, kubb-toernooi en een boerenmarkt: dat zijn de Dolle Dagen, die vandaag beginnen op het dorpsplein van Gaasbeek.

De Vrolijke Vrienden organiseren hun Dolle Dagen nu al voor de 38ste keer, en dat doen ze volgens een ongewijzigd concept. Bezoekers kunnen de vakantie drie dagen lang goed inzetten met optredens van onder meer Bart Anneessens, Margriet Hermans en Bart Declercq. Vrijdag wordt er begonnen met een foodtruckfeest, gevolgd door de traditionele boerenmarkt op zaterdag. 's Avonds kunnen de benen gestrekt worden tijdens de afterparty. Zondag mag het wat sportiever met een wandeling. In de namiddag kan je dan uit je dak gaan tijdens Dolle Dagen Schlagert.





Alle activiteiten vinden plaats in de overdekte tent op het Dorpsplein. De inkom is gratis. (MEN)