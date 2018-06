Daders ramkraak tuincentrum opgepakt FEDERALE POLITIE ROLT ELFKOPPIGE ROEMEENSE BENDE OP MICHIEL ELINCKX

23 juni 2018

02u29 0 Lennik De Federale Gerechtelijke Politie heeft afgelopen week elf leden van een Roemeense bende aangehouden. De dieven probeerden in juni 2014 een diefstal te plegen bij tuinbouwmachines Van den Bossche. Zaakvoerder Marc Vander Elst reageert opgelucht.

De federale politie voerde met steun van de speciale eenheden verschillende huiszoekingen uit in de omgeving van Charleroi. Daarbij werden elf verdachten aangetroffen, allemaal met de Roemeense nationaliteit. Ze werden meteen gearresteerd en verhoord. De politie vond onder meer bewijsmateriaal voor verschillende diefstallen. "De bende pleegde feiten over zowat het hele land", zegt Carol Vercarre, woordvoerster van het parket Halle-Vilvoorde. "Ze viseerden onder meer tuincentrum Van den Bossche in Lennik. Daarnaast werden diefstallen gepleegd in Overijse, Estaimpuis, Boortmeerbeek en La Louvière. Na de diefstallen werden de gestolen goederen snel verhandeld. Bij de huiszoekingen werd heel wat bewijsmateriaal in beslag genomen." Na het verhoor werden de verdachten voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hen allemaal onder aanhoudingsbevel heeft geplaatst. Gisterenmorgen zijn de bendeleden voor de raadkamer verschenen. De aanhoudingen zijn ook daar bevestigd.





Camerabeelden

Marc Vander Elst, zaakvoerder van tuinbouwmachines Van den Bossche, is tevreden met de arrestatie van de bende. Op de ochtend van 17 juni 2014 kreeg zijn zaak acht inbrekers over de vloer. De daders arriveerden met twee wagens en sloegen de vitrine in met een voorhamer. Door het geluid van de alarmen en de mistkanonnen, die op aanvraag van Vander Elst waren geïnstalleerd, maakten ze snel omkeer zonder iets te stelen. In totaal waren de daders slechts anderhalve minuut in de zaak. Buiten een kapotte ruit en bekraste machines was er geen grote schade zichtbaar. De politie was eveneens snel ter plaatse. Het was al de derde maal dat de tuinbouwzaak overvallen werd. "Ik ben erg blij met de arrestaties", aldus Vander Elst.





"De speurders waren de bende al een tijdje op het spoor. Mede door mijn camerabeelden vergaarden ze heel wat informatie. Hopelijk krijgen de bendeleden een gepaste straf. Meer kan ik niet vragen." Voor Vander Elst liep de overval goed af. Vooral zijn mistkanonnen deden hun werk. Na het voorval besloot Vander Elst om nog extra maatregelen te ondernemen. "Wat die veiligheidsmaatregelen zijn, laat ik voor mezelf. Ik heb heel wat waardevolle machines staan, mijn zaak is aantrekkelijk voor dieven - dat besef ik. Hopelijk zal het in de toekomst niet meer voorvallen. De voorbije tien jaar hebben we al wat meegemaakt. Het mag wel eens gaan stoppen."