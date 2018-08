Cursus fruitpluk 23 augustus 2018

Het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei organiseert op zaterdag 25 augustus een gratis fruitplukcursus onder leiding van Bruno Vandewinckel. Deelnemers leren er de kneepjes van het vak en krijgen verschillende tips. Geïnteresseerden krijgen een mand met fruit mee naar huis.





De cursus vindt plaats in het centrum van het Regionaal Landschap in de Donkerstraat in Gaasbeek en start om 9.30 uur. Het einde wordt voorzien rond 12.30 uur. Inschrijven kan via leen@pajot-zenne.be.





(MEN)