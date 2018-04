Buurt wil nieuw gemeentepark, gemeentebestuur houdt boot af 25 april 2018

Het buurtcomité van de Veldstraat pleit voor de aanleg van een nieuwe gemeentepark. Met project Steenuil willen de buurtbewoners de groene zone in de kern van Lennik behouden. Het gemeentebestuur heeft sympathie voor het project, maar wil eerst alles onderzoeken.





Het buurtcomité van de Veldstraat vormde een front tegen de komst van 98 nieuwe woningen in hun straat. De buurt vreesde het einde van hun rust en woonkwaliteit. In november 2017 keurde de gemeenteraad de bouwaanvraag voor een nieuwe woonwijk af. Nadien kwam het comité met een nieuw voorstel. "We reiken de gemeente Lennik de hand om hard in te zetten op een ontmoetingsplaats tussen mens en natuur met een volwaardig gemeentepark", zegt Guy De Win van het buurtcomité. "De groene ruimtes aan de Veldstraat bieden Lennik een unieke kans om de leefbaarheid in de gemeente te verbeteren. Het project Steenuil - verwijzend naar de uil die in onze buurt verblijft - moet een ravotzone worden voor onze kinderen. Daarnaast zorgt het voor een veilig fiets- en wandelverkeer. Het zou de Lennikse dorpskern meer lucht geven." Het gemeentebestuur wil eerder een totaalvisie ontwikkelen voor het gebied. "Het is een interessant voorstel", zegt burgemeester Irina De Knop (LB). "Maar het dossier is complexer dan dat. We willen eveneens de eigendomsrechten van de burgers respecteren. Daarnaast primeert het algemeen belang. Daarom kiezen we er nu voor om een visie te ontwikkelen, in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant, om zo een gedragen voorstel te kunnen doen." (MEN)