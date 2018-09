Bruno en en Caroline zijn diamanten koppel 06 september 2018

02u41 0

Bruno Coppens (84) en Caroline Coppye (81) uit de Frans Van der Steenstraat 210 in Lennik vierden in 'Mong Blok' hun diamanten huwelijk. Bruno is in Lennik geboren en was in de streek gekend als zelfstandige mazout- en kolenhandelaar. Op een bal van kermis Pepingen, in zaal Piereux, leerde hij Lucienne kenen. Iedereen noemt haar Caroline en zij werd geboren in Vlezenbeek. Het was onmiddellijke liefde voor beiden. Het huwelijk liet niet lang op zich wachten. Het echtpaar kreeg zes kinderen, vier jongens Jean-Paul, Marc, Eddy en Frederik en twee meisjes Marina en Jacqueline. Hieruit kwamen dertien kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Caroline was huisvrouw en hielp haar echtgenoot in de zaak. Het koppel onderhoudt nu het huis en de tuin.





(SMH)