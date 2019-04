Bruegel-expo stelt ook buiten Kasteel van Gaasbeek tentoon: kunstwerken verspreid over Lenniks grondgebied Michiel Elinckx

17 april 2019

11u02 0 Lennik De expo ‘Feast of Fools. Bruegel herontdekt’ blijft niet enkel tussen de muren van het Kasteel van Gaasbeek, maar breidt ook uit naar het Lennikse grondgebied. Zo staan er onder meer een kunstwerk aan de Rooststraat.

‘Feast of Fools. Bruegel herontdekt’ viert de 450ste verjaardag van het overlijden van Pieter Bruegel. Om deze gebeurtenis in de verf te zetten, daagde het Kasteel van Gaasbeek hedendaagse kunstenaars uit om werken te maken geïnspireerd op het werk van de Vlaamse meester.

Kunstwerken in Gaasbeek én Lennik

Naast de expo in het kasteel zullen er ook kunstwerken in het openbaar te zien zijn. Zo ging de Nederlandse kunstenaar Bart Lodewijks de boer op in Lennik. “Na lange verkennende tochten streek hij neer in een Lennikse weide op het kruispunt van de Rooststraat en de Kleine en Grote Vijverselenweg”, zegt Joke Beyl van het Kasteel van Gaasbeek. “Daar kunnen mensen zijn werk bewonderen. Op het centrale torengebouw van het kasteel wappert een vlag naar het schilderij dat in de expo te zien is. In de binnentuin van het kasteel treffen we de ‘struikelsteen’ van Jimmie Durham, die verwijst naar Bruegels Kruisdraging.” Tot slot staat er in de binnentuin ook een tafel die ontworpen werd door de Italiaanse kunstenaar Mario Merz. De tafel vormt de link met Bruegels Boerenbruiloft.

Meer info vind je op www.feastoffools.be.