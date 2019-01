Brandweerkazerne moet op termijn ontmoetingscentrum worden Michiel Elinckx

17u00 2 Lennik De oude brandweerkazerne in de Karel Keymolenstraat moet een ontmoetingscentrum worden. De gemeente wil er onder meer zijn administratieve diensten onderbrengen. Maar mogelijk is er ook plaats voor een nieuwe bibliotheek, cafetaria of lees- en studeerruimte.

De brandweerkazerne van de Karel Keymolenstraat is fel verouderd. Na 30 jaar is de kazerne versleten en te klein geworden voor het Lennikse korps. Om het probleem aan te pakken, werd een verhuis naar de oude Peugeot-garage langs de Ninoofsesteenweg voorgesteld. Twee jaar geleden kocht de brandweerzone Vlaams-Brabant West het pand in Eizeringen aan. Momenteel zijn de verbouwingswerken begonnen. Tegen eind 2019 moet de brandweer naar deze nieuwe locatie verhuizen. De brandweerzone voorziet een bedrag van 4 miljoen euro voor de verbouwingen.

Administratief centrum

Nu de verhuis nadert, zoekt de gemeente Lennik een nieuwe bestemming voor de oude kazerne. Omdat het gebouw aansluit bij het gemeentehuis lag de oplossing voor de hand. “We willen ons administratief centrum erin onderbrengen”, zegt burgemeester Irina De Knop (LB). “In het centrum moeten de OCMW- en gemeentediensten fysiek samenkomen. Daarnaast onderzoeken we of er plaats is voor een cafetaria, een publieke lees- of studeerruimte, of een bibliotheek.”

Niet voor 2024

De Knop benadrukt dat deze ideeën nog maar in zijn kinderschoenen staan. De komende legislatuur wil De Knop de plannen concreet maken. Pas daarna - vanaf 2024 - kan de uitvoering starten. “Het bestuur moet natuurlijk ook rekening houden met zijn financiële capaciteiten”, aldus De Knop. “We willen eerst voorrang geven aan onze lopende projecten - zoals de herinrichting van de Schapenstraat. Er is wel al een studiebureau aangesteld die een ruwe raming heeft gemaakt. Wat er daadwerkelijk zal komen, is tot op vandaag nog niet duidelijk. Wat wel zeker is: we willen van de kazerne, naast een administratief centrum, een ontmoetingscentrum maken, waar verschillende openbare diensten op een kleine oppervlakte te vinden zijn.”

Aangekochte grond langs Assesteenweg

Met het oog op een nieuwe brandweerkazerne kocht het college twee jaar geleden een lap grond langs de Assesteenweg. Normaal zou daar de nieuwe kazerne gebouwd worden, maar de brandweerzone koos toch voor de voormalige garage. Over de nieuwe bestemming van de lap grond is nog geen verder nieuws. “We dachten in eerste instantie aan een zone van openbaar nut, maar concrete plannen zijn er voorlopig nog niet”, besluit De Knop.