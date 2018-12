Brand in kelder van BuBaO Levenslust Tom Vierendeels

17 december 2018

17u25 0 Lennik De brandweerzone Vlaams-Brabant West heeft vrijdagavond erger kunnen voorkomen bij de basisschool voor buitengewoon onderwijs Levenslust in de Lennikse Scheestraat. Er woedde in brand in de kruipkelder onder het gebouw.

Het vuur werd kort na 17 uur opgemerkt door de directie die nog aanwezig was in het hoofdgebouw nadat het kersvers brandalarm in werking trad. “Het vuur woedde in een kruipkelder onder het gebouw van de lagere school”, weet brandweerofficier Danny Van Laethem. “Die kelder is zo’n zeventig à tachtig centimeter hoog. Via een verluchtingsopening is iets branden in de ruimte terechtgekomen waarna enkele bladeren en plastic buizen in brand vlogen. Het vuur was snel geblust, maar de brand had ook verdere gevolgen. Zo kwamen enkele klaslokalen onder rook te staan.” Naar verluidt zouden de lessen maandagochtend evenwel gewoon van start kunnen gaan zijn.

Hoe het vuur ontstond is niet duidelijk, maar wordt nog verder onderzocht. Brandstichting, wat in het verleden ook al gebeurde bij Levenslust, is niet uitgesloten.