Bomen dreigen kerkhofmuur te slopen ROOIWERKEN ZIJN ENIGE OPTIE, EN RESULTAAT ZAL OPVALLEN MICHIEL ELINCKX

15 mei 2018

02u50 0 Lennik De begraafplaats van Gaasbeek zal een grondige gedaanteverandering ondergaan. De ingrijpende werken die de gemeente er momenteel laat uitvoeren, omvatten immers ook een kap van de bomen aan de kerkhofmuur. "Doen we dat niet, dan kan die muur instorten", klinkt het.

De begraafplaats in Gaasbeek zal in het komende jaar het toneel zijn van flink wat werken. Gisteren werd het startschot van de herinrichting gegeven. Die begint met ontgravingen, daarna volgen de rooiwerken. "De ontgravingen kaderen in een groter geheel", zegt coördinator Kris Jacobs. "Elke begraafplaats komt in de volgende maanden aan de beurt. In Gaasbeek zullen de ontgravingen gepaard gaan met herinrichtingswerken. Samen met de dienst Erfgoed willen we wat meer plaats creëren op het kerkhof. Concreet zal de boom die nu nog centraal op de site staat, sneuvelen. Op die plaats komt een gedenkmonument voor de verwijderde graven."





Levensgevaarlijk

Na de ontgravingen volgt de herstelling van de kerkmuur, die in erbarmelijke staat verkeert. "Dat is te wijten aan de bomen", legt Jacobs uit. "Hun wortels duwen tegen de muur, waardoor er barsten ontstaan en er instortingsgevaar is. Een gespecialiseerde firma zal zich over deze kwestie buigen. Mocht de kerkmuur instorten, dan zou dat immers levensgevaarlijk zijn. De stenen kunnen bijvoorbeeld op straat belanden, met alle risico's voor weggebruikers en voetgangers. De kerkfabriek heeft overigens nog een ander probleem: aan de overkant van de begraafplaats staat een andere muur er al jaren erg wankel bij. Houten palen leveren momenteel extra steun, maar ook daar zal geïnvesteerd moeten worden."





Ten laatste begin 2019

Schepen van Begraafplaatsen Johan Limbourg (Open Vld) hoopt dat de bomen begin 2019 verdwenen zullen zijn. "Langer mag echt niet", zegt hij. "In zijn huidige staat zal die kerkmuur op termijn zeker instorten. Voor de inwoners zal het even wennen worden want het kerkhof zal over een jaar een volledig nieuw gelaat hebben."





In de voorbije weken voerde het gemeentebestuur ook al noodwerken uit aan het kerkgebouw. Door de verouderde structuur was er immers gevaar voor vallend puin. "Maar dat probleem is van de baan. Er zijn plannen om het hele kerkgebouw een serieuze opknapbeurt te geven, zoals in Sint-Martens-Lennik. Veel inwoners vragen om een grondige renovatie. Ze zullen nog even geduld moeten oefenen, want de uitvoering zal voor de volgende legislatuur zijn. Maar we zijn samen met de kerkfabriek bezig om de plannen uit te werken."