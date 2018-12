Binnenkort nieuwe Proxy Delhaize langs Brusselsestraat? Michiel Elinckx

31 december 2018

16u50 0 Lennik Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een nieuwe Proxy Delhaize langs de Brusselsestraat.

Op de lap grond moet een nieuwe Proxy Delhaize verschijnen met daarbij 7 appartementen. De winkel zou 930 vierkante meter groot zijn en 53 parkeerplaatsen hebben. De nieuwe winkel zou in de plaats komen van de kleinere Proxy Delhaize in de Doelestraat, op een boogscheut van de Brusselsestraat. Het schepencollege heeft een vergunning verleend, tot 30 december had iedereen tijd om een bezwaar in te dienen. De komst van de winkel zal op veel weerstand stuiten. Buurtbewoners zien het project niet zitten.