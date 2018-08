Bezoeknamiddag museumtuin Gaasbeek 27 augustus 2018

Vereniging Velt Pedevallei organiseert op zateradag 15 september een bezoeknamiddag in de museumtuin van het Kasteel van Gaasbeek.





Er is onder meer tijd voor een wandeling met persoonlijke gids. Deelnemers komen meer te weten over vergeten groenten en fruit, bezoeken de ommuurde Franse tuin en de fruitbewaarplaats. De namiddag start om 14.45 uur. Het einde wordt verwacht rond 17 uur. Tickets kost 5 euro. Inschrijvingen via luc.bruyneel@gmail.com. (MEN)