Benefietactie voor zieke lerares Kelly groot succes 11 juni 2018

02u34 0 Lennik Meer dan 500 mensen hebben zaterdag de familienamiddag ten voordele van Kelly Mattheessens bezocht. De 35-jarige lerares lijdt na een medisch ongeval aan chronische pijn.

Kelly lanceerde vorige maand haar actie, waarvan de opbrengsten integraal naar de behandeling van haar aandoening gaan. Drie jaar geleden liep een routine-ingreep aan de meniscus fout af voor de lerares. De dokters raakten een zenuw en Kelly werd op slag pijnpatiënte. Sindsdien kan ze maar halftijds werken. Om een nieuwe ingreep te bekostigen, moest ze 15.000 euro bijeen rapen. Eerst werd een snoepjesverkoop georganiseerd, zaterdag een familienamiddag. Door het goede weer was de respons overweldigend. Meer dan 500 mensen zakten af naar de speelweide van KLJ SML in de Doelestraat.





"Wij zijn ontzettende blij", zegt Joachim Meert, de man van Kelly. "Iedereen leeft mee en steunt ons. Deze namiddag kon niet beter verlopen. Iedereen amuseert zich en geniet van deze dag." Intussen werd Kelly voor een tweede maal geopereerd. Vorige donderdag kreeg ze een nieuwe neurostimulator ingeplant. "Het blijft afwachten naar het resultaat. Maar we zijn in ieder geval blij dat de ingreep achter de rug is."





Tijdens de familienamiddag waren er tal van activiteiten. Zo konden kinderen zich uitleven op een springkasteel, terwijl de ouders genoten van een hapje en een drankje. In de vooravond zorgden The Kicks voor een muzikale noot. Hoeveel de benefietnamiddag opgebracht heeft, is nog niet bekend.





(MEN)