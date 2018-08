Belfort bieren bekroond met goud en zilver 11 augustus 2018

Op de International Beer Challenge in Londen hebben twee Belfort-bieren elk een medaille ontvangen. De blonde Belfort kreeg een gouden medaille, de donkere variant ging aan de haal met een zilveren plak. Een 70-koppige jury, uit 80 verschillende landen, reikte de medailles uit op de Londense Beer Challenge. Lennikenaar Philip Vandaele, brouwer van de Belfort bieren, is fier op de twee medailles. "Het is een hele eer en een mooie erkenning om als beste bier gekozen te worden in zo'n internationale wedstrijd", aldus Vandaele. "Dit is een bevestiging dat de kwaliteit van onze bieren van topniveau is. Hopelijk opent dit de deur naar exportmarkten." Eerder viel Belfort bier al in de prijzen bij de Brussels Beer Challenge. (MEN)