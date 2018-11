Bal à la Carte verhuist naar Jongensschool Michiel Elinckx

14 november 2018

Op zaterdag 1 december vindt de vijfde editie plaats van Bal à La Carte. Organisator Blits Events ruilt het Vetkot in voor de Jongensschool.

Bal à la Carte heeft intussen zijn vaste stek op de Lennikse evenementenkalender. Het bal is steevast ruim op voorhand uitverkocht. Voor deze feesteditie pakt de organisatie uit met enkele ‘speciallekes’. Om 21 uur wordt het feest op gang getrapt met een optreden van Bram & Lennert. Het coverduo zal meteen voor sfeer zorgen. Daarna nemen de deejays plaats achter de draaitafels tot in de vroege uurtjes. “Zoals vorig jaar verloten we ook een mooie prijs voor de feestvierders”, zegt organisatoren Thomas Taks en Lennert Rampelberg. “Wie een fles champagne koopt, maakt kans op een waardebon van 500 euro bij Juwelier Bosmans. Vorig jaar kozen we voor een diamant, deze keer kan iedereen - man of vrouw - zelf iets kiezen.” Bal à la Carte verhuist ook naar een andere locatie: de Jongensschool in de Schapenstraat. “Onze eerste editie vond daar ook plaats. Het is dus een klein beetje nostalgie. De capaciteit is wel minder dan in het Vetkot. De ticketverkoop loopt als een sneltrein. Wie een kaartje wil hebben, zal snel moeten zijn.” Tickets kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar in de verschillende Lennikse cafés. Voor een VIP-arrangement kan je terecht bij info@blitsevents.be.

Tijdens de Lennikse jaarmarkt zal Blits Events ook een standje hebben tegenover de brandweerkazerne in de Karel Keymolenstraat. Daar zullen de laatste tickets verkocht worden.