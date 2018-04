Asbest in sporthal en gemeentehuis 26 april 2018

Zowel in het gemeentehuis als sporthal Jo Baetens blijkt asbest aanwezig te zijn. Dat blijkt uit de asbestinventaris van het gemeentebestuur. Volgens schepen van Patrimonium Johan Limbourg (Open Vld) is de situatie evenwel ongevaarlijk. "Zolang er geen bouwwerken uitgevoerd worden", specifieert hij. "Als dat in de toekomst wel gebeurt, dan zullen we veiligheidsmaatregelen moeten nemen. Maar er is geen gevaar voor de volksgezondheid." (MEN)