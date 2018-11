Ark Van Pollare start verhuis naar Lennik Zorgboerderij start crowdfunding op voor schuilhokken Michiel Elinckx

22 november 2018

15u06 0 Lennik De Ark Van Pollare is volop bezig met zijn verhuis naar Lennik. De zorgboerderij slaat zijn tenten op in een notarishuis langs de Assesteenweg. Oprichter Hans Lenvain hoopt ook op de steun van de mensen. Hij start een crowdfunding op voor de aankoop van vier extra schuilhokken.

De Ark van Pollare werd vijf jaar geleden opgericht om verwaarloosde dieren een tweede thuis te geven. Op hun domein in Pollare leverden Lenvain en zijn knap werk. Meermaals vingen ze dieren op, zoals in 2017 toen ze 109 verwaarloosde dieren uit Sint-Ulriks-Kapelle opvingen. Afgelopen zomer kondigde de Ark van Pollare hun verhuis aan. Via vastgoedkantoor L&S konden ze intrekken in een voormalige notariswoning. “De vorige eigenaar was een broodfokker”, zegt Hans Lenvain van de Ark. “Er zit dus enige symboliek achter. Het huis wordt een oase van rust voor onze dieren. De verhuis was een logische gang van zaken. In Pollare zaten we een beetje weggestoken. Wat begon als een klein initiatief, mondde al snel uit tot een gekend dierenasiel. Onder meer door de vele steun en het harde werk konden we overleven. Maar het was niet meer te houden. Ook voor de omwonenden was het niet meer plezant. Daarom was een nieuwe locatie broodnodig.”

Hartelijke ontvangst

Met een ruime woning en enkele hectare weide kan de Ark nu het gaspedaal induwen. Maar eerst het domein een stevige opknapbeurt krijgen. “Want alles is hier een beetje verloederd, niets werd onderhouden. Hopelijk kunnen we vanaf 1 januari van start gaan met onze activiteiten. Dat zou een mooi begin zijn voor de Ark. We zijn alvast hartelijk ontvangen in Lennik. Mensen contacteerden ons en boden zelfs hun weides aan voor onze dieren. Je merkt dat we hier welkom zijn. Ook verschillende instanties, zoals de gemeente Dilbeek, hebben ons al gecontacteerd om samen te werken.”

Met de verhuis kan de Ark op termijn meer bezoekers ontvangen. In Pollare was daar amper plaats voor. “Maar nu kunnen we de deuren wagenwijd openzetten. Er zijn genoeg parkeerplaatsen, ons domein is groot genoeg om verenigingen en schoolkinderen te ontvangen. In Pollare konden we maximaal 1.000 mensen per jaar ontvangen, in Lennik staat er geen rem op. Dat zal voor ons ook een bevrijding zijn. Het is ook een plan om het domein rolstoelvriendelijk te maken. We kunnen ons volledig laten gaan.”

Crowdfunding

Toch hoopt de Ark steun te krijgen van sympathisanten. Door de verhuis is er geen budget meer voor nieuwe schuilhokken. “Daarom lanceerden we een crowdfundingcampagne. Momenteel staat de teller op 300 euro. We hopen in totaal 3.500 euro bijeen te zamelen. Die schuilhokken zijn erg belangrijk voor onze dieren. Ze zullen onder meer geiten, ezels, loopvogels en kangoeroes bescherming geven.” Op zaterdag 27 april geeft de Ark ook een feest voor de officiële opening. De festiviteiten starten om 8 uur ‘s ochtends met een wandeling door het glooiende Lennikse landschap. “In de namiddag brengen onze peters en meters - waaronder komiek Bert Gabriëls - een bezoekje aan het domein. Om 17 uur zal Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts het lintje doorknippen. ‘s Avonds zetten we zaal Ons Huis op zijn kop met een groot feest. Onder meer Wim Soutaer zal optreden voor de gelegenheid. We willen Lennik helemaal op zijn kop zetten.”

Wie de crowdfunding steunen, kan terecht op deze link.