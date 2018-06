Antiekhandelaars Jacky en Marleen vieren hun gouden huwelijk 05 juni 2018

02u34 0

Jacky Knuts (72) en Marleen Veys (70) uit de Bossuitstraat in Sint-Martens-Lennik vierden hun gouden huwelijk. Marleen mocht naar de cinema, maar die was gesloten door het overlijden van koningin Elisabeth. Ze ging dansen en daar ontmoette ze Jacky. Een dans om 5 voor 12 bracht hen bij elkaar. Jacky was, als derde in de generatie, groothandelaar in antiek. Tijdens een fietstocht vanuit Brussel naar het Pajottenland vonden ze hun bouwgrond in Lennik. Jacky bleef fietsen, want weldra fietst hij op 9 dagen naar de Côte d'Azur. Jacky was ook 30 jaar voorzitter van voetbalclub Ramblers, die uitkwamen in de Abssa-competitie. Het koppel kreeg de dochters Angelique en Catherine en de kleinkinderen Alice, Louis, Emilie en Leon.











(SMH)