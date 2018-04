André en Ghislena van de Fordgarage vieren gouden huwelijk 27 april 2018

André Geeraerts (79) en Ghislena Vercruysse (72) uit de Marktstraat in Eizeringen-Lennik vierden in 't Krekelhof' hun gouden huwelijk. Ghislena werkte een tijdje op het Ministerie van Economische Zaken en Volksgezondheid. Nadien deed ze het huishouden en hielp ze in de zaak. André werkte in de garage. Ook nu is hij er nog dagelijks actief in de Fordvestiging bij zoon Marc. Hij onderhoudt zijn tuin en de vele fruitbomen.





Hun gezin groeide met de zonen Marc, Paul en Geert, 9 kleinkinderen en de achterkleinkinderen Lucas en Eva. De kleinkinderen komen regelmatig bij de grootouders op bezoek.





(SMH)