Amaïzed Festival breidt uit naar drie dagen 07 juli 2018

02u41 0

De vierde editie van het Amaïzed Festival zal drie dagen duren. Dat heeft organisatie Blits Events bekend gemaakt. Het festival start vrijdag 10 augustus met een afterwork party.





Het Amaïzed Festival vindt plaats in een weide langs de Frans Luckxstraat. Ieder jaar zakken liefhebbers van house, techno en dance af naar Lennik. Dit jaar pakt de organisatie uit met een nieuwtje. Het evenement start vrijdagavond met een afterwork party. "Vanaf 16 uur is iedereen welkom op het festivalterrein", zegt organisator Thomas Taks. "Wij zorgen voor zomerse muziek en foodtrucks. Zaterdag kiezen we ook voor een andere programmatie. Dit jaar trekken we de kaart van retro, met onder meer kleppers als Franky Kloeck, Jan Vervloet en dj Neon. Zondag staat traditiegetrouw in het teken van techno. We strikten Fuse-dj Trish Van Eynde en Trixy. Tickets zijn enkel online beschikbaar via www.blitsevents.be. Ook drankbonnetjes kunnen online gekocht worden. Het Amaïzed Festival vindt plaats van 10 tot en met 12 augustus. (MEN)