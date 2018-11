Als Lieven Scheire een uitvinder zoekt, belt hij Ronald Lennikse ingenieur zoekt oplossingen voor mensen met beperking in Canvas-programma Michiel Elinckx

23 november 2018

17u29 0 Lennik Wist u dat... het Canvas-programma ‘Team Scheire’, dat op zoek gaat naar oplossingen voor dagdagelijkse problemen van mensen met een beperking, ook een aardig Lenniks tintje heeft? En dat in de persoon van Ronald Van Ham, die als ingenieur een hoofdrol speelt in de eerstkomende aflevering.

Ronald is een uitvinder in hart en nieren, mogen we wel zeggen. Enerzijds is hij als ingenieur gespecialiseerd in elektronica en mechanica, en geeft hij les aan studenten Industrieel Ingenieur aan de VUB. Maar daarnaast heeft hij ook een eigen atelier, waar hij op vraag van klanten ontwerpen maakt en vervolgens ook vormgeeft.

Vorig jaar lanceerde VRT-gezicht Lieven Scheire een oproep voor zijn nieuwe programma ‘Team Scheire’. Hij zocht acht uitvinders die de dagdagelijkse problemen van mensen met een beperking wilden aanpakken. “Via een collega zijn ze bij mij terechtgekomen”, vertelt Ronald. “Ik had de oproep overigens ook zelf gezien en vond het een leuk initiatief. Het is enorm toevallig dat ze vervolgens onrechtstreeks bij mij uitgekomen zijn.”

Ronald was al te zien in de tweede aflevering van ‘Team Scheire’. Een aflevering waarin hij Pluim, een man met een ongeneeslijke spierziekte, helpt om opnieuw te dansen. “Pluim wilde zijn openingsdans nog eens overdoen”, vertelt Ronald. “Maar hij kan niet meer rechtstaan, en zijn handen heeft hij nodig om te dansen. Daarom moest ik een rolstoel bouwen die hij met zijn voeten kon besturen. Hoelang ik over zo’n ontwerp nadenk? Dat kunnen maanden zijn. Soms krijg je overdag een ingeving, maar vaak is dat ’s nachts. Het helpt ook om met de ‘vrager’ te praten: wat kan hij wel en niet? Wat is er technisch mogelijk? Pas daarna kan je een oplossing zoeken.”

Auto’s demonteren

De liefde voor mechanica kreeg Ronald overigens met de paplepel binnen. Zijn vader was leraar mechanica en elektriciteit in het middelbaar onderwijs. “Iedere zomer mochten we een auto demonteren”, klinkt het. “Daarna maakten we nieuwe voertuigen met de onderdelen. Een heel fijne periode, maar ook héél leerrijk.”

Komende maandag krijgen we Ronald een tweede keer op het scherm te zien. Dan helpt hij een meisje met een huidziekte dat terug wil fietsen. “Het probleem is dat haar huid geen wrijvingen aankan. Haar vingers zijn ook niet lang, waardoor ze niet kan sturen of remmen. Ik moet dus een oplossing zoeken waarbij ze kan fietsen zonder dat ze moet sturen, remmen of hard op de trappers moet staan. Een stevige uitdaging, dat kan ik al verklappen.”

Ronald probeert zijn passie ook in zijn eigen tijd over te brengen op kinderen. Zo komt basisschool De Kleine Prins elk jaar op bezoek in zijn atelier. “Dan toon ik hen uiteenlopende dingen, zoals een 3D-printer. Er wordt misschien wat te weinig aandacht besteed aan technische vakken, terwijl die heel belangrijk zijn voor onze toekomst. Onze arbeidsmarkt schreeuwt om goede ingenieurs. Het is dus belangrijk om kinderen te inspireren en ze een handje te helpen.”

Team Scheire is iedere maandag om 21.20 uur te zien op Canvas.