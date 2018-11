Aalsters koppel wordt conciërge Kasteel van Gaasbeek Michiel Elinckx

06 november 2018

14u50 0 Lennik Een koppel uit Aalst wordt de nieuwe conciërge van het Kasteel van Gaasbeek. De man en vrouw zullen permanent op het kasteeldomein verblijven.

Wie het koppel is, wordt niet bekendgemaakt. De nieuwe kasteelbewaarders willen in de anonimiteit blijven. Het koppel werd gekozen uit ongeveer 100 kandidaten. Zij mogen hun intrek nemen in het appartement met drie slaapkamers, bovenaan het kasteel. Het verblijf lijkt een idyllische locatie, maar er is een keerzijde aan de medaille. In de plaats moet het koppel permanent op het kasteeldomein verblijven. Daarnaast zorgen ze ervoor dat het domein tijdig gesloten wordt iedere avond.