75 jaar huwelijk, maar het liefdesvuur blijft branden: Jules en Anna vieren albasten jubileum met glaasje champagne Michiel Elinckx

23 februari 2019

16u39 0 Lennik Ze leerden mekaar kennen in volle oorlog, 75 jaar later zijn ze nog altijd man en vrouw. Jules De Leener (95) en Anna Pieraerts (93) vierden zaterdagvoormiddag hun 75ste huwelijksverjaardag in rusthuis Keymolen. “Ons geheim? Niet te veel ruzie maken”, lacht Jules.

Een albasten huwelijksjubileum is in Vlaanderen een zeldzaam fenomeen. Begin jaren ‘40, tijdens de Tweede Wereldoorlog, leerden Jules en Anna mekaar kennen in Ruisbroek. De tortelduifjes woonden in dezelfde straat. Via zijn zus waagde Jules zijn kans. “In die tijd was dat nog niet zo simpel”, vertelt Jules. “We waren jong, dus al onze afspraakjes deden we in het geheim. Meestal stonden we in onze tuin naar mekaar kushandjes te geven. Toen ik haar plots kuste, was het meteen liefde. Anna heeft niet getwijfeld: ik was blijkbaar de man van haar leven.”

Technisch tekenaar en secretaresse

Op 19 februari 1944 stapte het koppel in het huwelijksbootje. “Het was hard aan het sneeuwen”, herinnert Jules zich nog goed. “We trouwden in Ruisbroek, daarna gingen we op café vieren. Het was oorlog, maar toch een onvergetelijke dag voor ons.” Jules werkte als technisch tekenaar bij Le Progrès Industriel, de toenmalige industriereus van Ruisbroek. Heel zijn leven lang zat Jules, die zijn vak leerde als het befaamde Arts et Métier-instituut in Brussel, aan de ontwerptafel voor nieuwe machines. Zijn vrouw Anna ging aan de slag als secretaresse in chemiebedrijf UCB in Drogenbos. Ze kregen een zoon: Jozef. “We hebben een héél goed leven gehad”, aldus Anna. “Hard gewerkt, maar tegelijk kunnen profiteren. Daarnaast mochten we een kleinkind en twee achterkleinkinderen verwelkomen in de familie.”

Geen ruzie

Sinds 2016 verblijft het koppel samen in het rusthuis Keymolen. Daar genieten ze met volle teugen van hun oude dag. 75 jaar huwelijk is een uitzonderlijk jubileum. Wat is hun geheim? “Niet te veel ruzie maken”, lacht Jules. “Heel ons leven hebben we amper ruzie gemaakt. Soms konden we eens zagen, maar dat werd snel bedekt met de mantel der liefde. Daarnaast kunnen we iedereen nog een tip geven: gewoon een normaal leven leiden en geen zotte dingen doen. Misschien kan je dan ook het albasten huwelijksjubileum vieren.”

Eiken huwelijk

Anna en Jules weten het echter zeker: over 5 jaar is het terug feest voor de eiken huwelijksjubileum - 80 jaar. “Mijn zicht is erg slecht, maar al de rest functioneert goed”, zegt Anna. “Het zou erger zijn mocht ik niet meer kunnen stappen of praten. En Jules? Die is perfect gezond. Als we een beetje geluk hebben, zullen we ook onze tachtigste huwelijksverjaardag - een eiken jubileum - kunnen vieren. Dat hopen we toch.”

Koning Filip

Voor deze unieke viering bracht het Lennikse gemeentebestuur een bezoekje aan het echtpaar. Burgemeester Irina De Knop overhandigde een brief van Koning Filip aan Jules en Anna. “Als hij goesting heeft, mag hij de volgende keer eens langskomen”, lacht Jules. “Tijdens mijn carrière mocht ik koning Albert II al eens ontmoeten. Het zou fijn zijn als Koning Filip tijdens de volgende viering een bezoekje zou brengen. Hij is altijd welkom.” Voor hun huwelijksjubileum stonden er geen grote festiviteiten gepland. Na het bezoekje van het gemeentebestuur bracht het gevierde de koppel de dag door met hun familie.