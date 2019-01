62.500 euro subsidie voor herinrichting Markt Michiel Elinckx

18 januari 2019

14u24 0 Lennik De provincie Vlaams-Brabant reikt een subsidie van 62.500 euro uit voor de herinrichting van de Markt.

In de zomer van 2018 stelde het Lennikse gemeentebestuur de herinrichtingsplannen voor van de Markt. “De gemeente richt de markt opnieuw in met het oog op het creëren van een rust- en belevingsplek in de handelskern”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie. “De markt is momenteel een stenige vlakte met weinig groen. Om het geheel aantrekkelijker te maken wil de gemeente de markt ingroenen en een aangename zitruimte creëren. Dit moet bijdragen tot de instandhouding en verder openbloeien van het handelscentrum.” Om die herinrichting te steunen, ontvangt de gemeente een subsidie van 62.500 euro. Eerder kreeg het college al een provinciale subsidie van 12.500 euro voor de studie van de herinrichting. Het gemeentebestuur maakt een volledig budget van 138.000 euro vrij voor de werken, die komend voorjaar moeten starten.