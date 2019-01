1.200 feestvierders vieren het nieuwe jaar in sporthal Jo Baetens Michiel Elinckx

01 januari 2019

11u38 0 Lennik De nieuwjaarsfuif van KLJ SML was weer een voltreffer. De organisatie mocht 1.200 feestvierders verwelkomen. De boxen galmden tot 7 uur ‘s ochtends door de sporthal.

Het was al de twintigste editie van de nieuwjaarsfuif van KLJ SML. Ook dit jaar waren de kaartjes in een mum van tijd uitverkocht. De aanwezige jongeren lieten het niet aan hun hart komen, en vierden uitbunding het nieuwe jaar. “Nog voor middernacht zat de zaal goed vol”, aldus de organisatie. “We hebben enkele regels, zoals bandjes voor 16+ en 18+. Iedereen moet ook zijn identiteitskaart tonen aan de ingang. De politiediensten stonden ons bij om het feest in goede banen te leiden.” De nieuwjaarsfuif mocht, na toestemming van het gemeentebestuur, een uurtje langer muziek draaien. Nadien konden de 1.200 feestvierders voldaan onder de wol kruipen. Voor de échte die hards was er café ‘t Pleintje in Sint-Martens-Lennik. Om 7 uur ‘s ochtends opende het café zijn deuren, feestvierders konden er terecht voor een afterparty. In de rest van het Pajottenland werd er ook duchtig gevierd. In Ternat was er de jaarlijkse New Years Party in JC Puls. In Roosdaal opende JH Splinter zijn deuren. Jongeren konden er tot in de vroege uurtjes klinken op het nieuwe jaar.