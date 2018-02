"We moeten een tandje bijsteken" ZOEKTOCHT NAAR SOCIALE HUURWONINGEN STROEVER DAN GEDACHT MICHIEL ELINCKX

28 februari 2018

02u29 0 Lennik De gemeente Lennik wil een versnelling hoger schakelen in de zoektocht naar nieuwe projecten voor de sociale huurwoningen. Tegen 2028 moet de gemeente 81 sociale huurwoningen ter beschikking stellen. Momenteel zijn er slechts 21 huurwoningen. Daarnaast zorgde een fout van een onderaannemer voor een waterlek in een van de sociale appartementen.

De klok tikt voor de gemeente Lennik. Over tien jaar moeten er 81 sociale huurwoningen ter beschikking gesteld worden. Momenteel heeft de gemeente 21 huurwoningen. Er zijn verschillende projecten op til, maar die komen maar moeilijk van de grond.





"In de Sint-Elooiswijk was het de bedoeling om ongeveer vijftig sociale huurwoningen te bouwen", zegt OCMW-voorzitter Nestor Evens. "Maar het project wordt afgeblokt. Waarschijnlijk zullen we ongeveer 25 sociale huurwoningen kunnen plaatsen. De helft minder woningen is een kleine streep door onze rekening. Ook het Gronckelhuis zou plaats bieden aan 13 huurwoningen, maar dat zou afgeslankt worden tot maximaal tien sociale entiteiten. We hebben nog tijd, er is geen reden tot paniek. Maar we zullen in de toekomst verder moeten kijken naar nieuwe projecten. Lennik maakt zeker een inhaalbeweging op vlak van sociale huurwoningen. We willen onze doelstelling in 2028 bereiken. En ik heb er een erg goed oog in. Verschillende bouwprojecten schoten iets trager uit de startblokken dan gedacht. We moeten een tandje bijsteken en dan halen we de quota in 2028."





Onbewoonbaar

Maar de bestaande sociale woningen zorgen ook voor problemen. Eind 2014 bouwde OCMW Lennik vijf nieuwe sociale appartementen in de Kroonstraat. Amper twee jaar naar de oplevering dook er een ernstig probleem op bij een van die appartementen. Een lek zorgde voor waterschade waardoor het appartement even onbewoonbaar werd verklaard.





Onderaannemer failliet

"Een onderaannemer maakte een fout bij de aansluiting van de leidingen in de badkamer", aldus Evens. "Het heeft erg lang geduurd voor de oorzaak gevonden werd. Eerst werd in de richting van de toenmalige bewoners gekeken, maar al snel bleek het een constructiefout te zijn. Doordat de onderaannemer, die de leidingen aangesloten had, failliet ging, was het koffiedik kijken."





"De aannemer heeft dan uiteindelijk alles zonder problemen hersteld. Vorig jaar trokken nieuwe huurders in het gerenoveerde appartement. Het OCMW moest niet opdraaien voor de kosten, we zijn erg blij met de samenwerking met de aannemer", besluit schepen Evens.