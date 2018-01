"Trucks horen niet thuis in smalle straatjes" BW PAJOTTENLAND WIL MODERNISEREN EN VERKEERSPROBLEMATIEK AANPAKKEN MICHIEL ELINCKX

26 januari 2018

02u35 0 Lennik Beschuttende Werkplaats Pajottenland heeft het startschot gegeven voor de hervorming van hun site in het centrum van Eizeringen. Samen met de omwonenden wil de directie een evenwichtig plan opstellen om de gebouwen te vernieuwen en iets te doen aan de verkeersproblematiek rond de site. "Tegen 2020 moet het project afgerond worden", zegt directeur Jan De Kegel.

De beschutte werkplaats van Eizeringen biedt plaats aan 130 werknemers. De site werd in de jaren '70 in het centrum van de gemeente neergepoot. "We zijn begonnen met tien werknemers", zegt directeur De Kegel. "Sindsdien werd onze infrastructuur amper vernieuwd. Het voorbije decennium kende de beschutte werkplaats een stevige groei. Grote bedrijven, zoals Colruyt, willen met ons samenwerken voor de verpakking van hun producten. Het is dan ook een logische stap dat we nu denken aan de uitbreiding van onze site."





De uitbreidingsplannen staan nog niet op papier. Beschuttende Werkplaats Pajottenland wil met alle partijen rond de ontwerptafel zitten. "Zo kunnen we tot een mooi compromis komen, waarbij er rekening met iedereen wordt gehouden. De komende maanden houden we vier workshops. Begin juni komen we met het definitieve resultaat naar buiten. Het staat nu al vast dat het een project van lange adem wordt."





De beschutte werkplaats wil de boogloodsen vervangen. De loodsen zijn al meer dan dertig jaar oud.





"Daar moet dus iets in de plaats komen. Onze site zal een opwaardering krijgen, maar we moeten rekening houden met onze ligging. De beschutte werkplaats ligt in het midden van een woonwijk, vlakbij het centrum."





Ontevreden buren

Omwonenden zijn al jarenlang ontevreden over de verkeersproblematiek rond de site. Vrachtwagens slingeren zich door de smalle straatjes om de beschutte werkplaats te bereiken. "De mobiliteitskwestie is een groot probleem. Het gemeentebestuur zal ook deelnemen aan het project. Wat de mogelijkheden zijn? Er zijn verschillende opties. De straten kunnen verbreed worden of er komt een nieuwe weg naar de Ninoofsesteenweg. Daarnaast kan er een tonnagebeperking in het centrum van Eizeringen komen. Het is niet opportuun om vrachtwagens langs scholen te sturen. Dat is niet veilig voor de schoolgaande kinderen en inwoners. De oplossing voor de verkeersproblematiek moet er komen in samenwerking met het Lennikse gemeentebestuur."





De beschutte werkplaats neemt studiebureau PlanPlus onder de arm om de plannen uit te tekenen.





"We hopen dat er veel inwoners aanwezig zullen zijn op de inspraakmomenten", zegt Dirk De Loecker van PlanPlus. "Zo kunnen we het sociaal draagvlak van het project vergroten. Pas na overleg met alle betrokkenen worden er definitieve plannen opgesteld." BW Pajottenland hoopt tegen 2020 alle plannen te realiseren.